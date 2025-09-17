Afsluiting vluchtelingenopvang ‘t Buurtnest: ‘n lach en ‘n traan

Uithoorn – In de vluchtelingenopvang ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan vond 9 september een klein afscheidsfeestje plaats. De opvanglocatie was tot uiterlijk 1 oktober dit jaar beschikbaar en sluit nu de deuren. Door de sluiting worden de bewoners door het COA overgeplaatst naar andere opvangplekken (AZC’s) in Nederland.

Op het afscheidsmoment waren wethouder De Robles (asiel) aanwezig, het COA, het Rode Kruis die de opvang begeleidde en leden van de klankbordgroep van omwonenden. Ook waren er diverse vrijwilligers. Zij hadden zich bij de opvanglocatie aangemeld om Nederlandse les en zelfs fietsles te geven. In de afgelopen twee jaar hebben ze daardoor een hechte band opgebouwd met de Buurtnestbewoners. Het werd dan ook een feestje met eten, een dansje van de kinderen, een lach en een traan.

In ‘t Buurtnest woonden sinds het voorjaar van 2023 ongeveer 30 asielzoekers. Daarmee was ’t Buurtnest de kleinste opvanglocatie in Nederland. Ze vormden een hechte groep. De kinderen gingen in de buurt naar school en deden mee aan activiteiten. De volwassenen deden voornamelijk vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in het Repair Café. ‘t Buurtnest was oorspronkelijk tot november 2024 beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Omdat de nieuwbouwplannen van de school (het Kindcentrum) meer tijd nodig hebben, bleef de locatie een jaar langer beschikbaar.

Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Om de opvangplekken zo gelijk mogelijk te verdelen over Nederland, moet volgens de Spreidingswet elke gemeente voor opvanglocaties zorgen. In Uithoorn is dat het pand van de Wiegerbruinlaan 8.

Meer informatie over de asielopvang in de gemeente Uithoorn staat op www.uithoorn.nl onder ‘Hulp aan Oekraïne en asielopvang’. Alles over het nieuwbouwproject voor De Vuurvogel/Kindcentrum is te vinden op www.uithoorndenktmee.nl/vuurvogel.

Op de foto: ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. Foto: gemeente Uithoorn.