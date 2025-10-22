Achtste lokale Veteranendag: herdenken, maar ook ontmoeten

Uithoorn – In het gemeentehuis vond maandag 13 oktober de achtste editie van de lokale Veteranendag plaats. Zo’n 85 veteranen wonen in de gemeente, en een mooie groep van hen kwam op de avond af om verhalen te delen en herinneringen op te halen. Burgemeester Pieter Heiliegers sprak de aanwezigen toe: “Het wordt steeds meer een feest van herkenning. Steeds meer bekende gezichten, steeds meer vertrouwde namen. En dat is bijzonder. Want deze dag gaat niet alleen over herdenken, maar ook over ontmoeten.”

De avond begon met een groepsfoto bij het oorlogsvoertuig van wijlen Gerrit Burggraaf, dat ook dit jaar weer door zijn familie werd opgesteld. “Gerrit zou trots zijn. En wij zijn dankbaar”, aldus de burgemeester.

Families dienden ook

In zijn toespraak benadrukte hij dat niet alleen de veteranen, maar ook hun families erkenning verdienen: “Zij hebben óók gediend. Misschien niet in uniform, maar zij deelden wel in de onzekerheid. In wachten. In hopen. In niet weten of hun geliefde weer veilig zou thuiskomen.”

De veteranen genoten van een Indische maaltijd, verzorgd door lokale cateraar Toko Wortel, en kregen als aandenken een paar sokken met het Veteranenlogo. Ook was er een muzikaal optreden en ruimte om verhalen te delen.

Moment van stilte

Tot slot vroeg burgemeester Heiliegers om een moment van stilte: “Uit respect voor en ter nagedachtenis aan uw kameraden die u tijdens een uitzending hebt verloren en voor diegenen die ons recentelijk zijn ontvallen.”

De veteranen laten weten deze bijeenkomst erg te waarderen. De oudste aanwezige veteraan is inmiddels 97 jaar en komt bijna elk jaar op de lokale Veteranendag. “Ik vind het altijd erg gezellig”, glimlacht hij.

Op de foto boven: De traditionele groepsfoto bij een oorlogsvoertuig van Gerrit Burggraaf. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.

Op de foto onder: Een avond vol gezelligheid, respect en waardering. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.