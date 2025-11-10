Uithoorn – Een hartverwarmend gebaar bij Voedselbank Uithoorn-De Kwakel: de achtjarige Rosalin verscheen donderdag 6 november samen met haar moeder bij uitgiftepunt De Kuyper met maar liefst vier volle boodschappentassen. De jonge Uithoornse had maandenlang gespaard om cliënten van de Voedselbank te helpen.

Rosalin besloot enige tijd geleden dat zij iets wilde betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. Haar zakgeld, beloningen voor goede rapportcijfers en verjaardag geld verdwenen niet in speelgoed, maar in haar spaarpot. Ook de opbrengst van zelfgemaakte armbandjes ging naar het goede doel. Haar ouders verdubbelden het bedrag, waarna Rosalin een flinke voorraad boodschappen kon inkopen.

Na het overhandigen van de producten kreeg Rosalin een rondleiding door de Voedselbank. “Een fantastische actie van een leerling van basisschool De Kwikstaart”, aldus de vrijwilligers, die zichtbaar onder de indruk waren van haar inzet.

Achtjarige Rosalin verrast Voedselbank met gulle gift. Foto: Yolanda Batema.