Uithoorn/Amsterdam – Vanaf zaterdag 19 juli tot en met maandag 25 augustus 2025 werkt Zuidasdok aan de aanleg van een tijdelijke tramhalte op de Parnassusweg bij station Amsterdam Zuid.

Deze halte is nodig vanwege de bouw van een autotunnel in de A10 Zuid en sluit straks beter aan op de nieuwe station entree (Brittenpassage) die in 2027 in gebruik wordt genomen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het tramverkeer, autoverkeer en fietsers/voetgangers. Reizigers uit Uithoorn en omgeving worden geadviseerd rekening te houden met aangepaste routes en dienstregelingen.

Pendelbus

Tramverkeer: Lijn 25 rijdt tijdelijk alleen tussen Uithoorn Centrum en A.J. Ernststraat. Er rijdt een pendelbus tussen A.J. Ernststraat en Station Zuid. Autoverkeer: De Parnassusweg richting centrum is afgesloten van 19 juli t/m 18 augustus. Omleidingen zijn ingesteld via De Boelelaan – Beethovenstraat – Strawinskylaan. Fietsers en voetgangers: De oversteek bij Gustav Mahlerlaan is afgesloten. Alternatieve oversteken zijn beschikbaar bij de A10 en De Boelelaan. Het fietspad aan de oostzijde van de Parnassusweg is dicht van 19 juli Tot en met 18 augustus.

Tegelijkertijd vinden er ook andere werkzaamheden plaats in het kader van Zuidasdok, waaronder aanpassingen aan station Amsterdam Zuid en het viaduct bij de Amstelveenseweg. Hierdoor rijden er minder treinen en metro’s en zijn er tijdelijke afsluitingen. Voor actuele informatie over het openbaar vervoer: www.gvb.nl. Voor meer informatie over de werkzaamheden: www.zuidasdok.nl.

Aanleg tijdelijke tramhalte raakt reizigers Uithoorn. Foto: zuidas.nl.