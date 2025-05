Aandacht voor jonge mantelzorgers

Uithoorn – Stel je voor: je mist je voetbaltraining, omdat je thuis moet oppassen op je zusje met een beperking. Of je helpt je vader dagelijks met huishoudelijke taken, omdat je moeder psychisch kwetsbaar is. Voor veel kinderen en jongeren in Uithoorn is dit de dagelijkse realiteit. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid of verslaving. Zij zijn jonge mantelzorgers. Vaak zijn zij zelf en hun omgeving zich hier niet van bewust.

Tijdens de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot en met 7 juni vraagt ‘Uithoorn voor Elkaar’ extra aandacht voor deze kinderen en jongeren. Want zorg hebben voor een ander op jonge leeftijd kan veel betekenen voor je ontwikkeling, je energie én je sociale leven.

Activiteiten in de regio

‘Uithoorn voor Elkaar’ organiseert tijdens de week verschillende activiteiten voor jonge mantelzorgers (van 4 tot 25 jaar) in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Ouderkerk aan de Amstel. Zij kunnen deelnemen aan poldersport, boogschieten, pannenkoeken eten, een schrijfworkshop of footgolf. In Uithoorn kan men apenkooien. Jonge mantelzorgers mogen een introducé meenemen. Meer weten of meedoen? Kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu voor het programma.

Landelijke campagne ‘Meer dan je denkt’

Tijdens de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ loopt ook de landelijke bewustwordingscampagne ‘Meer dan je denkt’. ‘Uithoorn voor elkaar’ neemt deel aan deze campagne en zal verhalen en tips delen via Instagram. Volg @jong_en_zorgend op Instagram voor verhalen van jonge mantelzorgers en tips om te helpen, of je nu een docent, vriend, buur of sportcoach bent. Een luisterend oor, een oprechte vraag of ontspanning bieden: elk gebaar telt.

Foto: aangeleverd.