Aalsmeerbaan meer in gebruik volgende week

Schiphol – Net als afgelopen week, verwacht Schiphol de komende week gemiddeld 730 vluchten per dag. Daarmee neemt het aantal vluchten per dag weer wat af ten opzichte van de weken hiervoor. Omdat de Kaagbaan van 21 tot en met 26 september in onderhoud is, zullen de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan meer als hoofdbaan in gebruik zijn.

Foto: Eigen foto Schiphol

Tweede baan inzetten

Op piekmomenten kan de inzet van een tweede start- of landingsbaan nodig zijn. Welke baan Schiphol dan inzet, hangt onder meer af van de weersomstandigheden, de windrichting en de beschikbaarheid van de baan. Doordat komende week de Kaagbaan niet beschikbaar is, zijn de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan vaker in gebruik als hoofdbaan of tweede start- of landingsbaan.

In de week van 21 tot 27 september verwacht Schiphol piekmomenten op de volgende tijdstippen: Startpieken tussen 9.20 en 11.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur, tussen 14.20 en 15.00 uur en ’s avonds tussen 20.40 en 21.20 uur. Landingspieken tussen 7.20 en 8.40 uur, tussen 11.00 en 12.00 uur, tussen 13.00 en 13.40 uur, tussen 15.00 en 15.40 uur en ’s avonds tussen 18.40 en 20.00 uur.

Terugblik naar 7 tot 13 september

In de week van 7 tot 13 september heeft Schiphol gemiddeld 765 vluchten per dag geteld, waar er 780 verwacht werden. Vanwege een afname van het aantal vluchten waren er over de week gezien negen piekmomenten minder dan de week ervoor. Doordat het onderhoud aan de Polderbaan langer duurde door onvoorziene extra herstelwerkzaamheden is de Zwanenburgbaan vaker ingezet als hoofdbaan. Door weersomstandigheden en baaninspecties op andere banen is op enkele momenten de Aalsmeerbaan ingezet als hoofdbaan.