Aalsmeer bruist dit weekend weer!

Aalsmeer – Natuurlijk valt er dit weekend ook weer van alles te beleven in Aalsmeer. Een ruime en gevarieerde keuze dit weekend. Afgelopen donderdag vond in P60 in Amstelveen Local the Night plaats en tijdens deze avond krijgt muzikaal talent de kans om zich te laten zien en horen aan publiek. Een van de optredende bands was ‘Clueless’ (eerst Lisa’s Boy Band) en deze formatie komt uit Aalsmeer en is ontstaan tijdens de Bandbrouwerij.

Deze avond voor en door muzikanten is vanavond, vrijdag 5 april, weer in centrum N201 aan de Zwarteweg. Neem je gitaar, saxofoon, ukelele, etc. mee en kom jammen en samenwerken aan nieuwe liedjes. Er is begeleiding aanwezig. Aanvang is 20.00 uur. Voor wie liever kijkt naar livemuziek: Big Pete & Friends live in The Shack aan de Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 21.00 uur.

Bacchus, NO JOKE en Popprijs

Zaterdag 7 april staat bol van de muziek. Was vorige week in Bacchus het podium nog voor het viertal van ‘Gigs’ (zie foto), nu gaan zaterdag de spots aan in het culturele café in de Gerberastraat voor de Aalsmeerse band ‘The Whatts’. Open vanaf 21.00 uur. In De Spil in Kudelstaart kan deze avond genoten worden van het voorjaarsconcert van Flora samen met mannenkoor Con Amore. Aanvang is 20.00 uur. Ook café Sportzicht in de Sportlaan trakteert op livemuziek. De band ‘Freestyle’ brengt swingende en dansbare covers vanaf 21.00 uur. In centrum N201 aan de Zwarteweg is jong talent te bewonderen. De derde voorronde van de Popprijs Amstelland staat op het programma en liefst vijf bands gaan ‘strijden’ om een plaats in de finale. N201 open vanaf 20.00 uur.

En dan is er nog het feest waar menigeen al weken naar uitkijkt: NO JOKE in de Studio’s Aalsmeer. Tijdens deze party optredens van onder andere Wolter Kroes, Het Feestteam, Het Meezingteam en Piano & Co. Tot 19.00 uur zijn zaterdag kaarten via www.no-joke.nl te bestellen voor 22,50 euro per stuk. In de avond aan de deur bedraagt de toegang 25 euro. NO JOKE wordt georganiseerd door het team van Feestweek Aalsmeer en is van 20.30 tot 03.00 uur.

Beurs en Kom in de Kas

Tips voor zaterdag: Kleding- en speelgoedbeurs in de Bindingzaal van de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55 van 10.30 tot 15.00 uur, schoolatletiekdag bij AVA in de Sportlaan van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, Crash Museum in fort Aalsmeer open van 11.00 tot 16.00 uur en, ook zondag: Kom in de Kas aan de Hoofdweg in De Kwakel van 10.00 tot 16.00 uur en exposities in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat (14.00 tot 17.00 uur) en in galerie Sous-Terre tegenover de watertoren (13.00 tot 17.00 uur). Fijn weekend!