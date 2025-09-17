‘65 jaar liefde en doorzettingsvermogen’

Uithoorn – Een bijzonder moment in seniorencomplex De Wildenborch aan de Staringlaan in Uithoorn. Ad (86) en Riet (87) van der Jagt vierden hun 65-jarig huwelijk en kregen bezoek van burgemeester Pieter Heiliegers van gemeente Uithoorn. Met een warme glimlach overhandigde hij een bos bloemen en een insigne aan het echtpaar. Het paar woont sinds ruim een jaar in het seniorencomplex in Uithoorn en voelt zich helemaal thuis. “We wonen hier geweldig. De hulp en aandacht die we krijgen, is fantastisch. En ik ben weer terug op mijn oude plek, vlakbij waar ik vroeger woonde. Ik ben opgegroeid in Uithoorn, vlak bij de Cindu”, vertelt Riet.

Een leven vol beweging

Ad liep maar liefst 19 marathons, waarvan de mooiste in Athene. “Dat was echt een droom”, vertelt hij. Ook Riet begint direct te glunderen als haar man de marathon van Athene noemt. “Mooie herinneringen.” Maar het echtpaar heeft ook tegenslagen gekend. Beiden zijn ziek geweest. “Nu zijn we weer gezond. We zijn heel dankbaar.”

Omdat Ad nu moeite heeft met lopen, kreeg hij een scootmobiel vanuit de Wmo van de gemeente Uithoorn. “Dat was zo geregeld”, zegt hij blij. Riet kocht er zelf ook één. “Nu kunnen we samen op pad.”

Van Aalsmeer naar Uithoorn

Ze hebben maar liefst 63 jaar samen in Aalsmeer gewoond. “Maar toen viel ons oog op deze woning. We waren 57 jaar ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Dus toen we op deze woning reageerden, kregen we al snel goed nieuws. We waren zó blij toen we het hoorden. Het voelde meteen goed.”

Vrijwilligers met hart voor de sport

Ad en Riet hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij de voetbal- en atletiekclub in zowel Amstelveen als in Aalsmeer. “Vrijwilligerswerk maakt je blij”, klinkt het in koor. “Vooral als je met kinderen werkt.” Voor al zijn vrijwilligerswerk is Ad zelfs tot erelid benoemd bij de Aalsmeerse atletiekclub AVA. Riet vult aan: “En we kijken met heel veel plezier terug op het vrijwilligerswerk dat we samen hebben gedaan bij ‘Tafeltje dekje’. Dat hebben we zes jaar gedaan.”

Het echtpaar heeft een zoon en dochter, kleinkinderen én een achterkleinkind. “Dat is ons grootste geluk.”

“Wat een eer om bij het echtpaar op bezoek te mogen komen”, sprak burgemeester Heiliegers. “Zij zijn een prachtig voorbeeld van 65 jaar liefde, kracht en doorzettingsvermogen. Mijn diepe respect voor hun levensverhaal.”

Op de foto: Riet en Ad van der Jagt op de foto met burgemeester Heiligers. Foto: Gemeente Uithoorn.