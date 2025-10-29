De Kwakel – Aangenaam verrast was hospice ThamerThuis uit De Kwakel over de vele stemmen die zij heeft gekregen tijdens de Rabo Clubsupport-campagne. Met deze campagne kiezen Rabobank-leden welke clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug verdienen.

Vorige week vond in het hospice ThamerThuis de uitreiking plaats van deze actie. De cheque werd persoonlijk overhandigd aan een bestuurslid en een vrijwilliger. Hospice ThamerThuis is hier erg blij mee, omdat zij de vrijwilligers hiermee extra in het zonnetje kunnen zetten; zij zijn een onmisbare schakel in het kunnen bieden van een warme plek, waar mensen op hun eigen wijze en volgens eigen inzicht de laatste periode van het leven doormaken.

Een woordvoerster laat weten: “Voor het hospice en de thuisinzet zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Wij stellen geen eisen aan vooropleiding of werkkring. Wel moet je wekelijks een paar uur beschikbaar zijn. Wij bieden een cursus van enkele dagdelen om mensen voor te bereiden op hun taak.”

Meer informatie: 0297 – 540536 en vraag naar de coördinator. Mailen kan ook: info@thamerthuis.nl.

Op de foto: 5.000 euro voor ThamerThuis. Foto: aangeleverd.