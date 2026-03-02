450 jaar De Kwakel gevierd met Quakelse quiz

De Kwakel – Dorpshuis De Quakel stond 27 februari volledig in het teken van 450 jaar De Kwakel tijdens de Quakelse Quiz. Met 32 teams en 128 enthousiaste deelnemers was de zaal goed gevuld en er hing vanaf het begin een gezellige en fanatieke sfeer. De quiz werd georganiseerd door Rick FM en Stichting De Kwakel Toen & Nu. De organisatoren Jeroen Könst, Kees Hoogervorst en Dirk Plasmeijer waren alle drie verkleed in de bekende Kwakelse kleuren blauw en wit. De blauwe hoedjes en buttons komen binnenkort te koop. De zaal was in dezelfde stijl gedecoreerd.

In acht gevarieerde rondes van tien vragen werd de kennis van de teams over De Kwakel flink getest. Het blauwe draadspel – een ‘De slimste mens’-puzzel – liep als een herkenbaar thema door de quiz heen. Na de pauze volgde een verrassend en komisch intermezzo: presentatoren Jeroen Könst en Dirk Plasmeijer verschenen verkleed als de timmermannen Peet en Rinus van Egmond. Deze broers waren in het dorp beter bekend als Ed en Willem Bever en dat was ook het antwoord op een van de vragen. Tot groot plezier van de zaal waren zij volledig in stijl gekleed, inclusief stropdas, pet, bril en overall.

BonenPot

Een leuk onderdeel van de avond was de bonenpot. Alle 128 deelnemers moesten individueel hun schatting doorgeven van het aantal bonen in de pot. Uiteindelijk bleek het juiste aantal 1132 bonen, zorgvuldig geteld door de organisatie. De deelnemer die er het dichtst bij zat was Mathijs van Rijn, met een verschil van slechts 65 bonen won hij een pot bruine bonen en het speciale Toen & Nu pretpakket. De geldprijzen, bloemen en bekers werden hierna uitgereikt aan de teams De Jong Ones (1), Reincalculatificatie Boys (2) en Teamus Duif (3). De troostprijs ging naar De Breinspinsels, geëindigd op de 31e plaats.

450 jaar De Kwakel werd gevierd met de Quakelse quiz. Foto: Franken Pictures.