Amsterdam/Uithoorn – De komende vijf jaar wordt de maximumsnelheid op sommige wegen in Uithoorn – en ook in Diemen en Amsterdam-Noord – mogelijk verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Die snelheidsverlaging kan zorgen voor een dienstregeling met minder bussen.

De Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en omliggende gemeenten, schrijft dat er inmiddels ‘gezamenlijke afstemming’ plaatsvindt over eventuele snelheidsverlagingen. Er is al een aantal wegen in beeld waar de maximumsnelheid mogelijk omlaaggaat.

Minder aantrekkelijk

“Het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur kan leiden tot meer reistijd in het openbaar vervoer” schrijft de Vervoerregio. “Dit maakt het ov minder aantrekkelijk voor reizigers, maar heeft ook gevolgen voor de vervoerder. Er zijn meer uren nodig om dezelfde dienstregeling te rijden, waardoor de kosten toenemen. Vanwege concessieafspraken is dit niet zomaar op te vangen.”

Negatieve effecten beperken

De verschillende gemeenten, waaronder Uithoorn, gaan zelf over de invoering van snelheidsverlagingen, maar zij hebben nu afgesproken dat ze dat ruim van tevoren bespreken. De Vervoerregio hoopt dan negatieve effecten te kunnen beperken door te kijken naar voorrang bij verkeerslichten of door bushaltes naar de rijbaan te verplaatsen. Volgens de Vervoerregio is een ‘gezamenlijke afstemming tussen gemeente Uithoorn en vervoerders essentieel’.

30 km Amsterdamse vervoersregio treft mogelijk ook Uithoorn. Foto: aangeleverd.