12-jarige Fenna in kinderhoofdrol naast musicalsterren.

Uithoorn – Een echte hoofdrol in een landelijke musical naast echte bekende musicalsterren. Komend weekend komt die droom uit voor de 12-jarige Fenna Schneider uit Uithoorn. In theater KAF in Almere staat ze in 2 voorstellingen van de musical Nooit Gedacht Land.

Deze eigen bewerking van het welbekende verhaal van Peter Pan vormt de eindvoorstelling van de RTL Telekids Musicalschool en de RTL Talent Academy. Alle leerlingen van alle (50) vestigingen van deze musical-opleiding staan ieder jaar 3 weekeinden lang op het podium naast professionele musical-sterren.

Voor Fenna is het dit jaar extra bijzonder want zij heeft één van de kinderhoofdrollen te pakken en is dus naast o.a. Sander van der Poel, Lotte Verhoeven en Jelle Zijlstra te zien in het theater.

3 jaar geleden is Fenna gestart bij de KidsClub van RTL Telekids Musicalschool. Na een half jaar kwalificeerde zij zich voor de Topclub, waarin de meest talentvolle leerlingen samen extra lessen krijgen. Alle leerlingen van de Topclubs mogen vervolgens auditie doen voor een hoofdrol in de eindvoorstelling. Voor Fenna was het, net als vorig jaar, raak:

Hoofdrol

Zij kreeg een hoofdrol als één van de Lichtwezens. De Lichtwezens vormen de rode draad in de hele musical, zodat ze eigenlijk in elke scene op het toneel te zien zijn. Het vraagt met name veel van de danskwaliteiten van Fenna en haar cast-genoten. ‘Ik vind zelf dat ik beter ben in zang en spel. Daarom is een danshoofdrol echt een uitdaging voor mij. Ik leer hier heel veel van!’ De audities voor de hoofdrollen en daarna de repetities waren in Amsterdam. Fenna: ‘Ik vind het superleuk om voor zo’n groot publiek te spelen! Samen met de hele cast gaan we er een geweldige voorstelling van maken. Ik heb er zin in!.’