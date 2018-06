Modderdag was weer een feestje

Aalsmeer – Ieder jaar weer een feestje voor de kinderen: Modderdag! Solidoe De Stek heeft zich via IVN Natuureducatie aangemeld om ook dit jaar weer allerlei ‘modder’-activiteiten voor de kinderen te organiseren.

En een feestje was het afgelopen donderdag 28 juni. Prachtig zomerweer dus alle activiteiten waren buiten op het grote speelplein. De zandbak was omgetoverd tot één grote modderpoel en er stonden verfpotten met modder en kwasten klaar, zodat er een kunstwerk op behang gemaakt kon worden.

De kinderen gingen ook op zoek naar dieren die in de aarde leven, er was een voorleesplek in de schaduw onder de bomen waar het boek over hondje Modderpoot werd voorgelezen en natuurlijk stond het spannende blotevoeten-pad weer op het programma. De peuters hadden heel wat te vertellen toen ze weer schoon en droog thuis kwamen!