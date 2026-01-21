Zwaar vuurwerk afgestoken

Uithoorn – Vrijdagavond 16 januari rond half twaalf is er bij de Coudenhoveflat een zwaar stuk vuurwerk onder een auto beland of afgestoken. Omdat de auto na de enorme knal stond te roken belden omwonenden de brandweer die hierop snel ter plaatse kwam evenals diverse politie-eenheden. Voor alle zekerheid is met een flinke straal water onder de auto alles natgespoten en zijn door de politie wat vuurwerkrestanten veiliggesteld. Over schade aan de onderkant van de auto zal een garage moeten oordelen.
Foto: Jan Uithol