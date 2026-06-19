The Black T’s in Joppe na wedstrijd Oranje

Aalsmeer – Heb je aanstaande zaterdag wel zin in een retestrakke live band maar geen boot om naar Plaspop te gaan dan heeft café Joppe een geweldig alternatief: Lekker dansen en genieten van tijdloze muziek met The Black T’s! Dit muzikale vijftal staat geeft je een reis door de muzikale hoogtepunten van toen en nu. Van blues tot rock en pop, The Black T’s brengen een gevarieerd repertoire dat doordrenkt is van energieke covers uit de jaren 60 tot 90. Ze spelen nummers van legendarische bands als CCR, The Beatles, The Doors, ACDC, Herman Brood, The Cure, Jett Rebel, Golden Earring, Simple Minds en The Rolling Stones. Kom gezellig langs en dompel jezelf onder in een avond vol meezingen, dansen en de gezellige sfeer van Joppe! The Black T’s zullen na de wedstrijd van het Nederlands Elftal snel opbouwen en daarna meteen gaan spelen… De toegang is gratis. Weteringstraat 8, Aalsmeer.

Foto: The Black T’s zaterdag in Joppe. (Foto aangeleverd).