Leerlingen Yuverta Collega trotseren de modder

Aalsmeer – Honderden jongeren uit de regio gingen op vrijdag 12 juni de uitdaging aan tijdens de MudMasters in Haarlemmermeer. Ook leerlingen van het Yuverta College kwamen aan de start. Samen met hun docenten en Team Sportservice legden zij het uitdagende parcours af, waarbij teamwork en elkaar motiveren een belangrijke rol speelden. De jongeren werden onderweg geconfronteerd met diverse obstakels die niet alleen fysieke inspanning vroegen, maar ook samenwerking en doorzettingsvermogen vereisten.

Team Sportservice

Ook was het de beurt aan de jongeren die vooraf hadden deelgenomen aan de Obstacle Run-trainingen van Team Sportservice. In de weken voorafgaand aan het evenement konden zij gratis vier keer trainen onder begeleiding van de buurtsportcoaches van Team Sportservice. Tijdens deze trainingen maakten zij kennis met verschillende technieken en bouwden zij hun conditie en zelfvertrouwen op. De Mud Masters vormde voor hen de sportieve afsluiting van dit traject. Dankzij de sponsoring van Stichting Zorg en Zekerheid konden deze jongeren voor een sterk gereduceerd tarief deelnemen. Hiermee werd de drempel om mee te doen zo laag mogelijk gehouden.

Grenzen verleggen

Er word teruggekeken op een zeer geslaagde dag, waarin jongeren niet alleen sportief werden uitgedaagd, maar ook waardevolle ervaringen opdeden op het gebied van samenwerken, grenzen verleggen en plezier maken. Het evenement laat zien hoe sport kan bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl en hoe samenwerking tussen maatschappelijke partners kansen creëert voor jongeren om in beweging te komen.

Zeer geslaagde dag tijdens MudMasters met ook een actieve deelname voor Yuverta Aalsmeer. (Foto aangeleverd).