Music in the Air (159): Martijn Stuiver

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Martijn Stuiver is blij dat hij in Aalsmeer woont omdat er zoveel muziek in het dorp leeft. De Aalsmeerder begon op jonge leeftijd trompet te spelen maar koos uiteindelijk voor de gitaar.

Wanneer begon het allemaal, Martijn?

“Toen ik op de basisschool zat. Mijn ouders vonden dat muzieklessen bij de opvoeding horen en dus ging ik met mijn zus bij het jeugdorkest van Aalsmeers Harmonie en koos ik de trompet uit. Ik heb mijn eigen kinderen ook gestimuleerd om muziek te leren spelen. Mijn dochter speelt piano, gitaar en ukelele en zij componeert en zingt. Mijn zoon speelt gitaar.”

Welke instrumenten bespeel je nog meer?

“Ik speel nu gitaar, mondharmonica, mandoline en ik zing ook backing vocals.”

Je stapte van trompet over op gitaar, hoe ging dat?

“Ik speelde trompet in Ten Beers After, maar vond gitaar ook een cool instrument. Ik was toen 16 en heb mijzelf gitaar leren spelen met het naspelen van platen en tips van Jan-Willem Bakker. Ik heb veel later nog een jaar jazz-gitaarles genomen, maar dat werd niets, haha!” In 1990 zag ik op TV de Fatal Flowers optreden op Parkpop. Ik was onder de indruk van hoe die band helemaal losging op het podium. Dat was echt Rock’n-Roll! De gitarist, Robin Berlijn, speelde op een Telecaster en ik dacht: zo’n gitaar moet ik ook hebben. De Telecaster is nog steeds mijn favoriete gitaar.”

Welke muziek heeft jou beïnvloed?

“Gitaarspelen heb ik aanvankelijk vooral geleerd met platen van Dire Straits en Eric Clapton. Van Crowded House en Steely Dan heb ik geleerd arrangement te waarderen.”

In welke bands heb je zoal gespeeld?

“Ik begon in Ten Beers After, op trompet. En gitaar in Hasty Marriage, Bumpy Ride, Rood, Ga van mijn Grasband en Pleunie & de Touwtjes. In de ELF=Graceband heb ik weer even trompet gespeeld. Nadat ROOD stopte heb ik een tijd geen band gehad. Ik speelde alleen nog op zolder. Na de corona-periode kwam ik zangeres Merel Meijdam tegen en zijn we Snö begonnen, waar ik nu deel van uitmaak.”

Je hebt vast wel een anekdote met al die bandjes?

“Met Ten Beers After hadden we een optreden in Frankrijk. Op de ring van Rotterdam kregen we een botsing met ons busje. Het autoverhuurbedrijf bracht een vervangende bus en daar stonden we met al onze apparatuur in flightcases en instrumenten in de berm, om die over te hevelen in de nieuwe bus. We kwamen erg laat aan in Frankrijk.”

Heb jij bepaalde muziekherinneringen die je zijn bijgebleven?

“Het hoogtepunt van eigen optredens was in Paradiso met de ELF=Graceband, in het voorprogramma van de voormalige Elvis Presley begeleiders (TCB-band). Als blazers mochten we ook met de TCB-band zelf meespelen. Het was heel bijzonder om met zulke iconen op dat mooie podium te staan”.

Wat zijn je toekomstplannen?

“Beter worden op de mandoline. En ik ben bezig om een nieuw bandje op te richten. Uiteraard blijf ik ook doorgaan met Snö.”

(Eigen foto)