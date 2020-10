Zonnepanelen-actie in Aalsmeer verlengd

Aalsmeer – Woningeigenaren in de gemeente Aalsmeer kunnen sinds mei makkelijk en voordelig zonnepanelen aanschaffen via een collectieve inkoopactie. De actie zou eind augustus sluiten, maar wegens succes wordt de actie verlengd tot het einde van het jaar. Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Met deze inkoopactie wil de gemeente duurzame energieopwekking in Aalsmeer stimuleren en het verduurzamen van woningen makkelijker maken voor haar inwoners. Al meer dan 300 woningeigenaren hebben zich ingeschreven voor de zonnepanelenactie. Maar we willen nog meer mensen de kans te geven om te profiteren van deze collectieve aanbieding.”

Online informatieavond

Op dinsdag 20 oktober organiseert het Regionaal Energieloket samen met de gemeente een online informatieavond over de zonnepanelenactie. Inschrijven voor de informatieavond en deelnemen aan de zonnepanelenactie in Aalsmeer kan via de website van het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl. Op de site is ook meer informatie over de actie te vinden.

De zonnepanelenactie is opgezet door het Regionaal Energieloket in opdracht van gemeente Aalsmeer. Het Regionaal Energieloket heeft verschillende installateurs gevraagd een aanbod in te dienen. Deze aanbiedingen zijn beoordeeld op onder andere prijs, kwaliteit, garantstellingen en ervaring. Hierna is de beste partij gekozen om de zonnepanelenactie uit te voeren.

Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van hun woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van de gemeente Aalsmeer.