Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker viert 45-jarig jubileum

De Kwakel – De Zonnebloemafdeling De Kwakel‑Vrouwenakker heeft donderdag 19 maart haar 45‑jarig bestaan gevierd. In Dorpshuis De Quakel kwamen gasten, vrijwilligers en oud‑bestuursleden samen voor een feestelijke middag, die zichtbaar met zorg was voorbereid. Bij binnenkomst liepen bezoekers over een rode loper onder een imposante ballonnenboog, geleverd door Feestwinkel Backstage Dani.

De feestzaal was aangekleed met vaasjes vol bloemen en een groot aantal ballonnen in de kenmerkende gele, witte en gouden tinten van de Zonnebloem. Vrijwilligers begeleidden de gasten naar hun plaats, waar koffie en thee met een feestelijk gebakje klaarstonden.

Tijdens de openingsspeech was er bijzondere aandacht voor vrijwilliger Emmy, die haar tienjarig jubileum bij de afdeling vierde. Zij werd in het zonnetje gezet met een prachtig boeket, een jubileumspeld en een warm applaus van alle aanwezigen.

Terwijl de eerste gesprekken op gang kwamen, zorgden Wim en Jolanda voor muzikale omlijsting met zang en live‑muziek. Na een drankje, een bitterbal en enkele ludieke fotomomenten kon iedereen aanschuiven bij het lunchbuffet, verzorgd door Jacqueline Smit van Danny’s Mobiele Bar. Het buffet werd zowel door gasten als vrijwilligers zichtbaar gewaardeerd.

In de middag stond er nog een programmaonderdeel op het menu: muziekbingo, opnieuw geleid door Wim en Jolanda. De prijzen, deels beschikbaar gesteld door lokale ondernemers Verbeek en Bol, motiveerden de deelnemers tot fanatiek meezingen en aankruisen. Pas na enige tijd klonk de eerste Bingo! door de zaal, waarna het tempo erin kwam en de sfeer verder steeg.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke borrel. Daarmee kwam een feestelijke, verbindende en goedbezochte jubileumviering ten einde, een middag die volgens de organisatie precies uitstraalde waar de Zonnebloem al 45 jaar voor staat: aandacht, gezelligheid en betrokkenheid.

Op de foto: In Dorpshuis De Quakel kwamen gasten, vrijwilligers en oud‑bestuursleden samen voor een feestelijke middag. Foto: aangeleverd.