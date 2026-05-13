Vinkeveens kampioenschap turfstoten keert terug tijdens Vinkefest

Vinkeveen – Tijdens het Pinksterweekend staat Vinkefest zondag 24 mei van 14.00 tot 17.00 uur opnieuw in het teken van een bijzonder Vinkeveens spektakel: de tweede editie van het Vinkeveens kampioenschap turfstoten. Vinkefest is een jaarlijks grootschalig feestweekend in Vinkeveen en vindt plaats op het terrein aan Demmerik.

Na een enorm succesvolle eerste editie organiseert Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels weer dit ludieke en sportieve onderdeel terug op het kermisterrein in Vinkeveen en belooft het opnieuw een middag vol plezier, competitie en gezelligheid te worden.

Volop kansen

Vorig jaar wist het turfstoten veel deelnemers en publiek te trekken, met verschillende winnaars in verschillende categorieën. Jong en oud deden fanatiek mee, wat het evenement meteen een vaste plek in het Vinkefest-programma opleverde. De grote vraag dit jaar is: wie gaat Maikel opvolgen als Vinkeveens Kampioen Turfstoten bij de mannen en Angela bij de vrouwen? Maikel wist tijdens de eerste editie iedereen te verrassen met een indrukwekkende stoot van maar liefst ruim 20 meter, maar tijdens deze tweede editie krijgen nieuwe deelnemers en oud-deelnemers weer volop kansen om de titel in hun eigen categorie te veroveren.

Meedoen

Meedoen kan voor alle leeftijden. De speciaal gemaakte turfblokken zijn licht en veilig, waardoor zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen. Er zijn meerdere leeftijdscategorieën, zodat iedereen een eerlijke kans heeft op eeuwige roem en natuurlijk een mooie prijs.

Turfstoten is simpel maar uitdagend: wie stoot de turf het verst? Het spel verwijst met een knipoog naar de Vinkeveense geschiedenis als turfgebied en combineert traditie met sportiviteit. Of je nu komt om te winnen of gewoon voor de gezelligheid, meedoen is minstens zo leuk als kijken.

Deelname kost een euro per stoot en inschrijven kan ter plekke. Het publiek is van harte welkom om aan te moedigen en zorgt gegarandeerd voor extra sfeer. Met muziek, presentatie en volop Vinkefest gezelligheid wordt het opnieuw een feestelijke middag voor het hele dorp. Doe mee, moedig aan en ontdek zelf wie zich dit jaar Vinkeveens kampioen turfstoten mag noemen.

Op de foto: Het Vinkeveens kampioenschap turfstoten keert terug tijdens Vinkefest. Foto: aangeleverd.