De Hoef – Afgelopen vrijdagmiddag heeft op de Oude Spoorbaan bij De Hoef een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Een automobilist uit de richting Zevenhoven sloeg linksaf bij een inrit naar een weiland en merkte een motorrijder komende uit De Hoef te laat op, waardoor die vol in de zijkant van de auto klapte. Het slachtoffer kwam zo’n 25 meter verder zwaargewond in de berm terecht.

Andere automobilisten die het zagen gebeuren begonnen direct hulp te verlenen en te reanimeren. Medewerkers van twee met spoed gealarmeerde ambulances namen de hulpverlening over. Korte tijd later landde ook een traumahelikopter met een speciaal medisch team en lange tijd werd met man en macht geprobeerd het leven van de man te redden. Alle hulp ten spijt is hij ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Politiemensen deden naast onderzoek ook alle mogelijke moeite om de betrokkenen te ondersteunen, zo werd nadrukkelijk gevraagd of mensen nog zelf konden rijden of eventueel naar huis gebracht wilde worden. Het verkeersteam van de politie is enkele uren bezig geweest om alles vast te leggen om zo de precieze toedracht te kunnen achterhalen. Hiervoor is de weg en het fietspad tot halverwege de avond geheel afgesloten geweest.

Op de foto: Dodelijk verkeersongeluk in De Hoef. Foto: Jan Uithol.