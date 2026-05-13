Vinkeveen – In De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen vindt maandag 18 mei van 09.30 tot 12.00 uur het Repair Café plaats. Bij het Repair Café Vinkeveen zijn de afgelopen jaren al veel defecte apparaten en kapotte kleding met succes door vrijwilligers gerepareerd en hebben weer een tweede leven gekregen. Goed voor de samenleving, milieu en de portemonnee. Het Repair Café repareert kleding, (kleine) elektrische apparaten, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk en in overleg andere spulletjes. De eerstvolgende Repair Café’s zijn maandag 15 juni, 13 juli en 31 augustus.
Op de foto: Repair Café Vinkeveen. Foto: aangeleverd.