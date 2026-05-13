Concertlezing in Atelier Lef

Uithoorn – In Atelier Lef aan de Meerlaan 1 in Uithoorn staat zaterdag 23 mei om 20.00 uur een bijzondere avond gepland, waarin muziek en beeldende kunst elkaar ontmoeten. De concertlezing is gewijd aan Wayne Shorter, de recent overleden saxofonist en componist, die een onuitwisbare stempel drukte op de moderne jazz. Pianist Antoine Hervé, voormalig directeur van het Orchestre National de Jazz, schetst in woord en spel het leven en werk van deze jazzvernieuwer. Tijdens de uitvoering ontstaat live een geschilderd portret van Shorter door kunstenares Pascale Lef, terwijl saxofonist Natalio Sued de muzikale lijnen verdiept. Het resultaat belooft een gelaagde hommage te worden. Meer informatie: info@pascalef.eu.
Op de foto: Wayne Shorter. Foto: aangeleverd.