Fraaie tweestemmigheid en mooie verhalen

Abcoude – Bertolf Lentink en Diederik Nomden behoren zonder twijfel tot de beste singer-songwriters van ons land. Ze ontmoetten elkaar in 2003 bij een concert van Paul McCartney en kwamen elkaar sindsdien in allerlei muzikale constellaties tegen. En nu staan ze dan voor het eerst zij aan zij in het theater met hun nieuwe album ‘Two Of Us’. In een intieme setting vieren de mannen hun ruim twintig jaar durende muzikale vriendschap met mooie en grappige verhalen, fraaie tweestemmigheid en bovenal hun prachtige eigen songs. Ook komen er liedjes voorbij van gezamenlijke helden als Gerry Rafferty, Stephen Stills en Paul McCartney.

Locatie en tijdstip: Theater Piet Mondriaan, zaterdag 16 mei, 20.15 uur. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Bertolf Lentink en Diederik Nomden behoren zonder twijfel tot de beste singer-songwriters van ons land.