Diamanten mijlpaal voor echtpaar Meola uit Baambrugge

Baambrugge – Antonio en Yvonne Meola uit Baambrugge vierden 24 april een bijzondere mijlpaal: zij zijn zestig jaar getrouwd. Een diamanten huwelijk, dat werd gemarkeerd met warme herinneringen, dankbaarheid en een bezoek van de burgemeester van De Ronde Venen, Rosan Kocken.

Hun levensverhaal begint ver van Baambrugge, in Zwitserland, begin jaren zestig. In een bergachtig decor, dat bijna sprookjesachtig wordt genoemd, ontmoette de toen 17-jarige Yvonne een jonge Italiaanse man van 20 jaar: Antonio. De vonk sloeg al snel over. Wat begon als een jeugdliefde groeide uit tot een leven samen, met alles wat daarbij hoort.

Communicatie de basis

Dat leven bracht hen langs vele hoogte- en dieptepunten. “Zoals in de bergen zijn er toppen en dalen”, verwoordt de familie het. Het stel woont inmiddels dertig jaar in Baambrugge, waar zij diepgeworteld zijn in de gemeenschap. Het geheim van hun lange huwelijk? Veel geduld, blijven praten en echte aandacht voor elkaar. “Communicatie is altijd de basis geweest”, laten zij weten.

Gezondheidsproblemen

De afgelopen jaren waren niet altijd gemakkelijk. Antonio kampt met de ziekte van Parkinson en Yvonne staat hem als mantelzorger bij, terwijl zij zelf ook te maken kreeg met gezondheidsproblemen. Toch bleef hun onderlinge verbondenheid onverminderd sterk. Telkens weer weten zij samen de schouders eronder te zetten. Antonio en Yvonne Meola laten zien dat liefde niet alleen een kwestie is van geluk, maar vooral van volhouden samen.

Op de foto: Met burgemeester Rosan Kocken op bezoek. Foto: aangeleverd.