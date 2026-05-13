Nationale Molendag brengt leven in de Veenmolen in Wilnis

Wilnis – Tijdens Nationale Molendag, afgelopen zaterdag 9 mei, trok de Veenmolen in Wilnis tientallen bezoekers. Tussen 10.00 en 16.00 uur kregen belangstellenden de kans om de historische korenmolen van dichtbij te bekijken, streekproducten te proeven en kennis te maken met het ambacht van de molenaar. Hoewel op de molen het bouwjaar 1823 prijkt, blijkt dat volgens de kenners enigszins misleidend. Dat jaartal verwijst namelijk naar de verplaatsing van de molen naar de huidige locatie. Aan verschillende onderdelen is te zien dat de Veenmolen oorspronkelijk een industriemolen uit de zeventiende of achttiende eeuw was. In 1823 werd de molen op een gemetselde onderbouw geplaatst, zodat de wieken meer wind konden vangen.

Belangrijke rol

De korenmolen speelde jarenlang een belangrijke rol in Wilnis. Tot 1947 werd er graan gemalen voor het dagelijkse brood van de inwoners. Daarna raakte de molen in verval, maar dankzij meerdere restauraties bleef het monument behouden. Sinds de grote restauratie in 2003 draait de molen weer volop. Vrijwillige molenaars vertelden bezoekers enthousiast over de rijke geschiedenis van de molen en het traditionele molenaars vak.

Molenaar Adrie Vos sprak vol passie over zijn werkzaamheden en kreeg daarbij hulp van zijn leerlingen Jos Slemmer en Hennie den Bok. Zij nam bezoekers mee naar boven in de molen, waar zij uitleg gaf over het nauwkeurige werk dat nodig is om een korenmolen draaiende te houden. Hoewel zij haar officiële diploma nog moet behalen, loopt zij al stage op meerdere molens om ervaring op te doen.

Gezellige sfeer

Ook rondom de molen heerste een gezellige sfeer. Vrijwilliger Anne verkocht zelfgemaakte producten en bezoekers genoten van versgebakken pannenkoekjes, Oud-Hollandse kruidkoek en kniepertjes. Met koffie, thee en limonade was het een sfeervolle dag voor jong en oud. Kinderen konden zich bovendien laten schminken. In de molenwinkel waren meelproducten, pannenkoekenmix en andere streekproducten verkrijgbaar. De opbrengst daarvan komt volledig ten goede aan het onderhoud van de molen.

De Veenmolen maakt deel uit van de collectie van Het Utrechts Landschap, dat zich inzet voor het behoud van 23 molens in de provincie Utrecht. Dankzij de steun van donateurs blijven deze karakteristieke monumenten behouden en draaiende voor toekomstige generaties.

Op de foto: Het de Veenmolen-team. Foto: Wilco de Vries.