Overleden persoon in water Centrum aangetroffen

Aalsmeer – Vanmiddag, woensdag 13 mei, is in het water tussen de Stommeerkade en de Oosteinderweg een overleden persoon aangetroffen. Rond 13.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van een persoon te water.

Onder meer politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de politie is de doodsoorzaak nog onbekend. Ook is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De politie doet verder onderzoek naar de omstandigheden.

