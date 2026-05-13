Veerkrachtig CSW wint opnieuw

Wilnis – CSW heeft prima kaarten in eigen handen voor het kampioenschap in de 2e klasse A. De stand op de ranglijst is na zaterdag als volgt: LFC 23-47, CSW 22-44 met een beter doelsaldo, Jong Holland 22-43. Hoe kwam dit tot stand? LFC won eenvoudig met 2-0 bij Kagia. CSW tackelde thuis met 4-3 concurrent UVS. Het cadeau kwam van Nieuwkoop dat na een 0-2 achterstand met 4-2 won van toen nog koploper Jong Holland.

Voorafgaand aan het duel met de Leidenaren was het duidelijk. Bij een overwinning zouden de Wilnissers uitzicht blijven houden op het gewenste doel. Hier leek echter in de 17e minuut een streep doorheen te kunnen. Een defensief misverstand leidde tot 0-1. UVS-topschutter Tomas Tavilla de maker. De achterstand zorgde er wel voor dat de wedstrijdzenuwen wegvloeide uit de benen van enkele, vooral jongere CSW’ers.

Tot aan de rust nam men het heft stevig in handen. Het elftal creëerde zoals te doen gebruikelijk veel kansen, maar ook als zo vaak bleef een doelpunt uit. Het dichtstbij waren Berry Kramer en Max Oliemans. Kramers kiezelharde schot spatte echter jammerlijk uiteen op de lat. De rebound van Bergkamp werd knap gestopt. Oliemans schoot na een geweldige rush en voorzet van Mitchell de Zwart van dichtbij over.

Na rust een fel aanvallend CSW. Dit resulteerde vijf minuten in de tweede helft tot de gelijkmaker. De maker Kramer, aangever De Zwart. Na de 1-1 bleef CSW de bovenliggende partij. Het was daarom wrang dat de enige keer dat de bezoekers bij de goal van Santangelo kwamen uitmondde in een doelpunt. De nog maar net ingevallen Daan van der Zwaan tekende voor de hernieuwde voorsprong voor de Leidenaren. Het was op dat moment al de 63e minuut. Wat er daarna te zien was, is met geen pen te beschrijven. Dat CSW een hecht team is, tekende zich de laatste weken al af. Maar dat er zoveel veerkracht in de ploeg zit verbaasde vriend en vijand.

Het waren de aanvallende wissels die het deden. In de 75e minuut scoorde Emmanuel Emma’s na ultiem doorzetten van Mick van der Loo. Vijf minuten later was het met een harde schuiver Lars Wille, ingevallen, die het net vond. Het slotakkoord was van Oliemans. Hij werd door Wille met een steekbal alleen richting de vijandelijke goal gestuurd en punterde van grote afstand en veel eerder dan de doelman verwachtte; tergend langzaam rolde het speeltuig in de rechterbenedenhoek. Na deze goal nam de blijdschap op en rond het veld astronomische proporties aan. Tot twee keer toe terugkomen van een achterstand. Op wilskracht. In de resterende tijd kwam UVS via een strafschop nog op 4-3, maar daar bleef het bij. CSW wint dus opnieuw en blijft op koers voor een titel.

Zaterdag is het uit tegen Foreholte, een ploeg die nog te maken heeft met het degradatiespook. Het wordt niet eenvoudig. Mocht deze horde genomen worden dan is het zaterdag 23 mei in Wilnis CSW tegen Jong Holland voor de titel. En als dat niet lukt dan gaan de ‘Boys van de Dijk’ door in de nacompetitie, die zaterdag werd veiliggesteld.

