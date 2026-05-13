Vinkeveen – Op een zonnige Molmhoek moest Hertha 4 zaterdag aan de bak tegen BZC’13. Het hele seizoen draaide de ploeg mee in de top en wisselde het regelmatig van plaats met andere verenigingen. De laatste wedstrijden werden gewonnen en zaterdag stond Hertha 4 met vier punten voorsprong op de eerste plaats. Met nog twee wedstrijden te gaan kon de ploeg kampioen worden. De hele week zinderde het van de spanning, want er moesten voorbereidingen worden getroffen om het kampioenschap te vieren. Natuurlijk moest er eerst nog wel gewonnen worden.

Om kwart over twaalf werd er, na een spetterend vuurwerk, afgetrapt. De spanning was voelbaar in het veld; het eerste half uur gebeurde er weinig. Vlak daarna werd bij een mooie aanval van Hertha door wel vijf spelers op doel geschoten, maar de bal wilde niet in het net verdwijnen. Meteen daarna hield Rens met een fraaie redding zijn ploeg op de been.

In de zevenendertigste minuut maakte Andy na een fraaie aanval de 1-0. Kort voor rust werd een Hertha-speler gevloerd binnen de zestien. Andy schoot de strafschop vervolgens fraai binnen.

In de tweede helft golfde de ene na de andere aanval richting het doel van BZC’13, maar de keeper stond zijn mannetje. Na het laatste fluitsignaal barstte een geweldig feest los, met toespraken, champagne en vuurwerk. Met nog één wedstrijd te gaan, kan het vriendenteam terugkijken op een geslaagd seizoen.

Op de foto: Vriendenteam Hertha 4 kampioen. Foto: aangeleverd.