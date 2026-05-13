Fotowedstrijd voor onze lezers: de schoonheid van De Ronde Venen in het gouden uur

De Ronde Venen – De lente heeft zich de afgelopen weken van haar beste kant laten zien en zet het landschap in een helder, bijna schilderachtig licht. Voor liefhebbers van fotografie en natuur is dit een periode om naar uit te kijken. Juist in Nederland, waar het klimaat zorgt voor grillig weer en vaak wisselende luchten, zijn strakblauwe dagen relatief zeldzaam. Wanneer ze zich aandienen ontstaat er een unieke kans om het landschap vast te leggen in zijn puurste vorm. De uitgestrekte weilanden, de karakteristieke dorpen en de waterrijke omgeving komen onder een heldere hemel volledig tot hun recht.

Toch is het niet alleen de zon zelf die het verschil maakt, maar vooral het moment waarop zij langzaam richting de horizon zakt. Het laatste uur voor zonsondergang – onder fotografen bekend als het gouden uur – geeft een warm, zacht licht dat als een deken over het landschap valt. Schaduwen worden langer, kleuren dieper en contrasten subtieler.

Het is een tijdstip waarop De Ronde Venen zich van haar meest sfeervolle kant laat zien. Tegelijkertijd past deze reeks zonnige dagen in een bredere trend. De laatste jaren lijken warmere periodes zich vaker en eerder in het jaar aan te dienen. Wat ooit uitzonderlijk was voor de lente, wordt langzaam normaler. Dat maakt momenten als deze niet minder bijzonder, maar geeft ze juist een extra lading: ze tonen hoe het landschap verandert en hoe wij daar als bewoners en bezoekers van kunnen genieten.

Voor wandelaars, hondenbezitters en natuurliefhebbers is de boodschap dan ook eenvoudig: trek eropuit. Neem de tijd om te kijken, te genieten en misschien ook om vast te leggen. Een camera, of simpelweg een goede smartphone, kan voldoende zijn om dat ene bijzondere moment te vangen.

Wie tijdens het gouden uur op pad gaat, zal merken dat zelfs de meest vertrouwde plekken iets nieuws krijgen. En wie dat moment weet vast te leggen, houdt er niet alleen een mooie foto aan over, maar ook een tastbare herinnering aan een avond waarop De Ronde Venen even op haar mooist was.

Ook een mooie (natuur)foto gemaakt? Stuur deze naar redactiemijdrecht@meerbode.nl voor eeuwige roem in de krant, online en de socials. Vermeld altijd de naam van de fotograaf, locatie (plaats) en beschrijf kort – in maximaal 20 woorden – de foto. Onder de mooiste inzendingen die door een deskundige jury worden beoordeeld, verloten we te zijner tijd een gratis fotoworkshop.

Op de foto: De schoonheid van De Ronde Venen in het gouden uur. Foto: Wilco de Vries.