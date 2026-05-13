Bouw Kreekpark gaat onverminderd door

De Ronde Venen – In het poldergebied van Marickenland wordt volop gewerkt. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereiding van de nieuwe woonwijk Kreekpark, voorheen bekend als De Maricken II. Deze wijk vormt een uitbreiding op De Maricken I en moet ruimte bieden aan ongeveer 650 woningen.

De bouwlocatie trekt al geruime tijd de aandacht van omwonenden, die dagelijks het transport van zand en materieel zien passeren. Het poldergebied wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Grote hoeveelheden zand worden aangevoerd en verspreid om de bodem te laten inklinken en geschikt te maken voor toekomstige bebouwing. Het is een langdurig proces, dat essentieel is voor een stabiele fundering van de woningen.

Kreekpark wordt een gevarieerde woonwijk met aandacht voor verschillende doelgroepen. Ongeveer 30 procent van de woningen is bestemd voor sociale huur, 15 procent voor middelduren huur en 5 procent voor betaalbare koop. Daarmee richt de ontwikkeling zich nadrukkelijk op starters, jonge gezinnen en senioren.

Uiteenlopende woonwensen

Volgens de ontwikkelaars wordt bij het ontwerp rekening gehouden met uiteenlopende woonwensen en levensfasen. De wijk krijgt bovendien een groen en waterrijk karakter, wat moet bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare omgeving. Voor geïnteresseerden is er een speciale website waar meer informatie te vinden is over het project en waar men zich kan inschrijven voor updates. Terwijl elders de vrijheid wordt gevierd, wordt in Marickenland intussen gewerkt aan een plek waar toekomstige bewoners hun eigen leven in vrijheid kunnen opbouwen.

Op de foto: Dagelijks transport van zand en materieel voor De Maricken II. Foto: Wilco de Vries.