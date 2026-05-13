Vroeg kampioenschap Vitac 2

Vinkeveen – Het tweede team van de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac heeft zeer overtuigend het kampioenschap behaald in de 5e klasse afdeling Midden. Het team, bestaande uit Oscar Riehl, Kees Pronk, Hugo Gons en Jeroen Zonneveld, promoveert daardoor naar de 4e klasse in de najaarscompetitie.

Kampioenschap vroeg veiliggesteld

Na de zeer nipte degradatie in de vorige competitie, was de ambitie groot om terug te keren op het niveau waar dit team thuishoort. De helft van alle wedstrijden resulteerde in een klinkende 5-0 overwinning en drie keer werd een 4-1 winst genoteerd. De voorsprong in punten op de andere teams was inmiddels zo groot geworden dat het kampioenschap al veilig was gesteld, voordat de laatste drie wedstrijden nog gespeeld moesten worden.

Spannend

Alleen tegen het VTV-team met twee jonge aanvallers uit Nieuwegein, die als tweede geëindigd zijn, werd het nog spannend. De thuiswedstrijd werd met 4-1 gewonnen, weliswaar met twee vijfsetters die de goede kant op vielen. In de uitwedstrijd werd een nipte 3-2 overwinning behaald, maar op dat moment was het kampioenschap al binnen. Alle vier spelers uit team 2 staan bovenaan de persoonlijke score lijst in deze competitie met slechts een verloren partij per speler. Oscar Riehl is hierin de topscorer met 13 uit 14 gewonnen partijen, 93%.

Vrijwel zekere degradatie

Het eerste team van de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de 1e klasse afdeling Midden. Daardoor zal dit team, bestaande uit Ellie van Senten, Danny Hilhorst en Rian van de Most, in de najaarscompetitie vrijwel zeker degraderen naar de tweede klasse.

Flinke uitdaging

Na de knappe promotie vorig jaar werd het een flinke uitdaging om op dit hogere niveau mee te draaien. Maar het team kwam verrassend goed uit de startblokken. Na de eerste helft van de competitie zelfs een gedeelde eerste plek met twee andere teams. De tweede helft bleek ongemeen spannend, waarin bijna alle teams tot op het laatste moment moesten strijden voor handhaving. Helaas pakte dit niet goed uit voor Vitac 1 door op de voorlaatste positie te eindigen met slechts een punt achterstand op de nummer vier in de poule.

Op de foto: Vitac 2: v.l.n.r. Hugo Gons, Oscar Riehl, Jeroen Zonneveld en Kees Pronk. Foto: aangeleverd.