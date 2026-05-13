Inloopavond rond verbeterplannen Wilhelminakade

Uithoorn – Er is een eerste ontwerp gereed om het deel van de Wilhelminakade tussen het viaduct en de Thamerkerk te verbeteren. Het ontwerp is ook online te bekijken. Maandag 18 mei kan iedereen in de Thamerkerk langs de plannen lopen, in gesprek gaan met de gemeente en het Waterschap AGV, en een reactie achterlaten. De deuren zijn open tussen 18.30 en 21.00 uur.

Sinds 2010 werkt de gemeente aan een vernieuwd dorpscentrum dat prettig, groen en goed bereikbaar is. De gemeente wil daarbinnen ook de Wilhelminakade verbeteren. Daarnaast heeft het waterschap een verplichting om een dijkverbetering langs de Amstel te realiseren. Die werkzaamheden wil de gemeente combineren. De straat zou met een aantal aanpassingen beter aansluiten op het dorpscentrum en op recente en toekomstige veranderingen. Denk aan klimaatuitdagingen zoals hittestress en wateroverlast, maar ook de veranderde omgeving met bijvoorbeeld de appartementencomplexen, de jachthaven en de Vinckebuurt. En op de wensen van de omwonenden, die al in een eerdere fase zijn opgehaald.

Herzien ontwerp

Een eerder plan met de dijk onder de weg dat in 2024 werd gepresenteerd, werd niet verder uitgewerkt toen de werkzaamheden voor de dijkophoging minder ingrijpend bleken te worden. Nu is er een herzien ontwerp klaar. Met een zo groen mogelijke kade en een (verkeers)veilige straat waar het prettig wonen en verblijven is. De weg wordt daarbij niet ingrijpend veranderd. De grootste wijziging is het geplande eenrichtingsverkeer voor een deel van de Amsteldijk-Noord. Met de direct aanwonenden is de gemeente in januari in gesprek geweest over aandachtspunten rond dat plan.

Vervolgstappen

Met alle aandachtspunten wordt het ontwerp aangepast waar nodig en mogelijk en wordt een definitief ontwerp gemaakt. Daarover wordt men geïnformeerd via de krant en de projectpagina www.uithoorndenktmee.nl/thamen. Daar vindt u ook alle informatie over het plan, kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief en vragen stellen. Telefonische informatie: 0297 – 513 111 en vragen naar het project Wilhelminakade.

Op de foto: Een artist impression van de toekomstige situatie. Foto: aangeleverd.