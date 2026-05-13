Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Wilnis – Traditiegetrouw staat Hemelvaartsdag 14 mei weer een fietspuzzeltocht op het programma. Vanuit de Hervormde Gemeente Wilnis wordt ieder jaar een recreatieve tocht van zo’n 30 km uitgezet. Onderweg moet goed opgelet worden om tot de juiste antwoorden van de vragen te komen. Uit de juist ingevulde opdrachtbladen wordt een winnaar van een slagroomtaart getrokken. Kosten deelname 5 euro per persoon, inclusief consumpties. De inkomsten komen ten goede aan zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie. Tussen 14.00 en 14.30 uur kan gestart worden vanaf het Roepingplein aan de Kerkstraat 12 in Wilnis. Mochten de weersomstandigheden een gezellige fietstocht in de weg staan dan is de alternatieve datum tweede pinksterdag, 25 mei.

Op de foto: Start van de fietspuzzeltocht is vanaf het Roepingsplein in Wilnis. Foto: aangeleverd.