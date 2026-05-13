‘Kids Adventure Walk’ Hemelvaartsdag in De Kwakel

De Kwakel – Waar Hemelvaartsdag voor de een vooral een vrije dag is, wordt die voor kinderen in De Kwakel al jaren iets heel anders: een ontdekkingsreis. Donderdag 14 mei verandert het dorp opnieuw in een aaneengeschakeld avonturenparcours tijdens de jaarlijkse ‘Kids Adventure Walk’, een initiatief dat beweging, fantasie en samenzijn op een vanzelfsprekende manier samenbrengt.

Verspreid door het dorp ligt een wandelroute van ongeveer vijf kilometer, speciaal samengesteld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Geen prestatie- of tijdloop, maar een tocht waarin nieuwsgierigheid wordt beloond. Onderweg volgen de belevenissen elkaar in rustig tempo op: klimmen en klauteren, verdwalen en weer terugvinden, spelen met water, puzzelen, proeven en vooral ontdekken. Die combinatie van actief bezig zijn en samen iets maken, maakt de dag niet alleen aantrekkelijk voor kinderen. Ook ouders en begeleiders bewegen mee, letterlijk en figuurlijk. Er is onderweg ruimte om even te zitten, iets te drinken en elkaar te ontmoeten, waardoor de tocht uitgroeit tot een gezinsuitje in plaats van een kinderactiviteit met wachtende volwassenen langs de kant.

Op de foto: Avonturenparcours tijdens de jaarlijkse Kids Adventure Walk. Foto: aangeleverd.