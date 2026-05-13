Onderzoek verhuizing Hockey Vereniging Mijdrecht

Mijdrecht – Hockeyvereniging Mijdrecht (HVM) en gemeente De Ronde Venen gaan onderzoeken of HVM kan verhuizen naar een nieuwe accommodatie aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Hiervoor hebben de vereniging en de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend.

Aan de Mijdrechtse Dwarsweg heeft de gemeente vorig jaar grond gekocht, onder meer voor de aanleg van een combibaan en andere sportvoorzieningen. Als HVM naar de Mijdrechtse Dwarsweg verhuist, komt de huidige locatie van de vereniging vrij en ontstaat er ruimte voor de bouw van scholen.

Wethouder Maarten van der Greft (Sport): “Met een mogelijke verhuizing van de hockeyvereniging naar de Mijdrechtse Dwarsweg ontstaat er, naast de combibaan, een multifunctioneel, duurzaam en energieneutraal sportcomplex in het hart van onze gemeente. Dit is een grote meerwaarde voor alle sportliefhebbers.”

Volop kansen

Volgens wethouder Anja Vijselaar (Ruimtelijke Ontwikkeling) biedt de mogelijke verhuizing van HVM naar de Mijdrechtse Dwarsweg volop kansen: “De vereniging krijgt de mogelijkheid om een nieuw complex te realiseren. Tegelijkertijd komt er ruimte vrij aan de Proostdijstraat in Mijdrecht voor de bouw van een nieuw scholencluster. Door direct nieuwe scholen te realiseren, kunnen we bovendien aanzienlijk besparen op tijdelijke huisvesting. Een verhuizing biedt dus duidelijke voordelen voor meerdere partijen.”

Positief advies

Het voornemen om de verhuizing te onderzoeken is onlangs besproken tijdens de algemene ledenvergadering van HVM. De leden hebben positief geadviseerd over de voorgenomen ontwikkeling. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de plannen verder uit te werken.

De gemeenteraad is vorig jaar unaniem akkoord gegaan met de aankoop van achttien hectare grond langs de Mijdrechtse Dwarsweg. Deze grond is onder meer bestemd voor de aanleg van een zogenoemde combibaan: een baan waarop in de winter kan worden geschaatst en die in de zomer kan worden gebruikt voor atletiek en skeeleren. Daarnaast is er ruimte voor andere ontwikkelingen en (sport)voorzieningen.

De gemeente voert momenteel gesprekken met andere verenigingen om het sportpark verder te ontwikkelen. Doel is een samenhangend en toekomstgericht sportpark, waarin verenigingen elkaar versterken en de beschikbare ruimte en voorzieningen optimaal worden benut.

Op de foto: Hockeyvereniging Mijdrecht (HVM) en gemeente De Ronde Venen hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Foto: aangeleverd.