Staande ovatie voor Poolse organisten

Mijdrecht – Bij het Zondagmiddagconcert op 10 mei in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein waren de concertgasten enorm blij en in hoge mate enthousiast van het orgelspel van de Poolse organisten Dariusz Bąkowski-Kois en Marcin Kucharczyk: toegewijd en bevlogen presteerden zij muzikaal op het allerhoogste niveau.

Samen gezeten aan het Maarschalkerweerd-orgel brachten zij met vier handen en vier voeten muziek ten gehore in de ‘galante stijl’ van onder meer Georg Friedrich Händel, Ferdinando Bertoni en Wolfgang Amadeus Mozart. Het virtuoze orgelspel door vier handen was niet alleen als fluweel voor de oren maar ook een lust voor het oog, zichtbaar op het vertrouwde grote beeldscherm. Een staande ovatie maakte dat een ‘encore’ van de grootste componist Händel niet uit kon blijven. De ruim 100 aanwezigen gingen er graag nog even voor zitten.

De waardering bleek ook duidelijk uit de deur-collecte bestemd voor Soos De Cirkel, waar vrijwilligers gezellige avonden organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking; de opbrengst was 600 euro. Alle aanwezige dames werden vanwege Moederdag ook nog verrast met een prachtige roos.

Slotakkoord

Aandacht voor het Slotakkoord op 14 juni om 14.30 uur van deze drie-jarige concertreeks is op zijn plaats. Publiekslievelingen komen tijdens dit concert in de herhaling: sopraan Ilse van Wuijckhuijsse en organist Jan Willems; het Split Level Trio met stemkunstenares Greetje Bijma, saxofonist Dick de Graaf en organist Hayo Boerema; en onze ‘eigen’ organist en artistiek leider Stephan van de Wijgert. De kerk gaat deze keer al om 14.00 uur open en het concert begint om 14.30 uur. Zie ook www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Staande ovatie voor Dariusz Bąkowski-Kois en Marcin Kucharczyk. Foto: aangeleverd.