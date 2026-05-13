CSW JO13-2 ongeslagen kampioen

Wilnis – Afgelopen zaterdag stond het laatste competitieduel van CSW JO13-2 op het programma. Officieus kampioen waren ze al, maar de jongens waren gebrand om de ongeslagen status vast te houden. Dit moest gebeuren in het uitduel tegen het sterke Zuidoost United.

In de eerste fase van het voetbaljaar werd helaas de kampioenswedstrijd verloren, mede hierdoor waren de jongens extra gebrand op een goed resultaat. Vanaf de eerste minuut werd de tegenstander direct op eigen helft onder druk gezet. Omdat de tegenstander hier niet goed mee om kon gaan, wist CSW snel de score na een mooie aanval te openen.

Na de openingsgoal bleef CSW gedisciplineerd de controle over de wedstrijd houden en kon de score verder worden uitgebreid. Na een ruststand van 0-2 werd de score de tweede helft uitgebouwd na een 1-6 overwinning, waarmee het kampioenschap werd binnengehaald.

Op de foto: De ongeslagen kampioenen JO13-2. Foto: aangeleverd.