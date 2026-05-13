Mijdrecht/Utrecht – De turnrecreanten van GVM’79 waren zaterdag al vroeg uit de veren voor hun wedstrijd in Sportcentrum Galgenwaard in Utrecht. Met gezonde spanning, maar vooral veel zin, begonnen de meiden aan hun oefeningen. Die spanning was bij het onderdeel balk soms nog voelbaar, al bleek die achteraf nergens voor nodig.

Op brug lieten de turnsters juist zien wat ze in huis hebben, met nette en goed uitgevoerde oefeningen. De wedstrijd verliep voorspoedig en bovendien snel. Dat betekende niet lang wachten op de prijsuitreiking. Rond tien uur kwam het verlossende woord: GVM’79 mocht een zilveren medaille in ontvangst nemen. De jury sprak lovende woorden over de uitvoeringen, met name op de brug.

De meiden keerden trots huiswaarts. Het was niet alleen een sportieve ochtend, maar ook een gezellige, waarin ze elkaar zichtbaar steunden en successen samen vierden. Een mooie teamprestatie met een fraai resultaat. Meer informatie: www.gvmijdrecht79.nl.

Op de foto: Zilver voor turnrecreanten GVM’79 in Utrecht. Foto: aangeleverd.