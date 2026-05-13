Laadkabels in De Ronde Venen niet zonder risico

De Ronde Venen – Wie tegenwoordig in De Ronde Venen een rondje jogt, de hond uitlaat of simpelweg door de wijk wandelt, kan er nauwelijks omheen: laadkabels. Steeds vaker lopen ze vanuit woningen via brievenbussen, gevels of voortuinen over het trottoir naar een geparkeerde elektrische auto. Ze zijn het zichtbare symbool van een veranderende tijd, waarin elektrisch rijden en parkeren voor de eigen deur steeds meer de norm wordt.

Dat die verduurzaming nodig is, daarover bestaat weinig discussie. Minder uitstoot, schonere lucht en een toekomstbestendige manier van vervoer zijn doelen die breed worden gedeeld. Maar terwijl we stappen vooruitzetten op milieugebied lijkt een andere belangrijke waarde langzaam uit beeld te raken: de veiligheid in de openbare ruimte.

Niet veilig

De oorzaak is niet moeilijk aan te wijzen. Het aantal elektrische auto’s groeit sneller dan het aantal openbare laadpunten. Tegelijkertijd kiezen bewoners er begrijpelijkerwijs voor om hun auto thuis op te laden: het is vaak goedkoper en soms simpelweg de enige optie. Het gevolg is dat er in woonstraten steeds vaker naar creatieve, maar niet altijd veilige oplossingen wordt gegrepen. Wat daarbij opvalt, is de schaal waarop dit gebeurt. Auto’s staan langs de straat geparkeerd terwijl laadkabels soms meterslang over het trottoir lopen. Overdag is dat al hinderlijk, maar in het donker wordt het ronduit gevaarlijk. Kabels zijn slecht zichtbaar en vormen een struikelrisico voor voetgangers. Met name ouderen, kinderen, hardlopers en mensen met een beperking lopen daarmee extra gevaar.

Valgevaar

Daar komt bij dat het niet alleen om valgevaar gaat. Onjuist gebruik van kabels en aansluitingen kan ook brandrisico’s opleveren. Fabrikanten en installateurs adviseren niet voor niets speciale voorzieningen voor veilig en langdurig laden. Toch wordt daar in de praktijk regelmatig van afgeweken, vaak uit noodzaak, soms uit gemak. Veel bewoners proberen het probleem wel degelijk te beperken. Kabelmatten, afdekkingen en geïmproviseerde oplossingen laten zien dat men zich bewust is van de risico’s. Maar feitelijk weet iedereen: dit zijn noodgrepen. We staan toe wat we eigenlijk niet wenselijk vinden. Er ontstaat een vorm van gedogen die begrijpelijk is, maar ongemakkelijk aanvoelt.

Veiligheid

Juist daarom ligt hier een duidelijke rol voor de gemeente. Dat betekent niet automatisch streng optreden of beboeten, maar wel: erkennen dat het probleem structureel is en vraagt om beleid. Meer openbare laadpunten, duidelijker regels, veilige alternatieven voor thuisladen en waar nodig handhaving om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De kernvraag is simpel en tegelijkertijd urgent: wachten we tot het een keer misgaat, of kiezen we ervoor om nu samen te zoeken naar oplossingen die zowel duurzaam als veilig zijn? Elektrisch rijden mag geen obstakel worden op het trottoir. De energietransitie slaagt pas echt als ook de leefbaarheid en veiligheid van onze straten behouden blijven.

Op de foto: Laadkabels op straat in De Ronde Venen zijn niet zonder risico. Foto: Wilco de Vries.