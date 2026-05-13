Grote Jaarmarkt brengt centrum Mijdrecht 15 en 16 mei tot leven

Mijdrecht – Het centrum van Mijdrecht staat vrijdag 15 en zaterdag 16 mei weer in het teken van gezelligheid, koopjes en ontmoeting. Tijdens de jaarlijkse grote jaarmarkt vullen meer dan honderd kramen de straten met een breed aanbod aan producten, lekkernijen en verrassende vondsten. De markt is vrijdag geopend van 10.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen er terecht om te winkelen, te proeven of simpelweg rond te struinen. Lokale ondernemers presenteren zich naast ervaren marktlieden van buiten de regio, wat zorgt voor een gevarieerd en levendig aanbod.

Ook het winkelcentrum van Mijdrecht nodigt uit tot een bezoek. Met ruim honderd ondernemers, variërend van bekende landelijke ketens tot eigentijdse boetieks en modewinkels voor jong en oud, is er volop keus. Daarnaast bieden de cafés en restaurants gelegenheid voor een kop koffie, lunch of een ontspannen diner.

Het centrum is goed bereikbaar. Parkeren kan twee uur gratis met een parkeerschijf. Wie langer wil blijven, kan zonder kosten terecht op het grote parkeerterrein aan de Rondweg. Bezoekers worden ook aangemoedigd om op de fiets te komen. Meer informatie over de winkels en het programma is te vinden op www.mijdrechtdorp.nl.

