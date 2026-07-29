De Ronde Venen/Uithoorn – Wie deze zomer actief wil genieten van de natuur in de eigen omgeving, kan deelnemen aan de zomerfietstochten van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Tijdens de tochten wordt een route van ongeveer 25 kilometer gefietst door het landschap rond de gemeente. Onderweg vertellen natuurgidsen over interessante natuurverschijnselen en ontwikkelingen in het gebied.

De fietstochten worden in een rustig tempo gereden en zijn daardoor ook geschikt voor deelnemers zonder elektrische fiets. Halverwege wordt een pauze ingelast, waarbij een van de natuurgidsen een kort natuurpraatje verzorgt. Deelnemers wordt gevraagd zelf iets te drinken mee te nemen.

Komende tochten

De eerstvolgende tocht vertrekt op dinsdagavond 4 augustus om 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein tegenover het Kruidvat in Mijdrecht. De laatste twee zomerfietstochten staan gepland op vrijdag 28 augustus en vrijdag 18 september. Op beide dagen wordt om 13.30 uur gestart vanaf een andere locatie. De tocht van 28 augustus vertrekt vanaf het Spoorhuis in Vinkeveen, terwijl deelnemers op 18 september welkom zijn bij het Spoorhuis in Uithoorn.

Deelname en informatie

Voor deelname is vooraf aanmelden niet nodig. Belangstellenden kunnen per keer beslissen of zij meefietsen. Meer informatie is verkrijgbaar bij Anja de Kruijf via 06 – 5892 4521.

Op de foto: Zomerfietstochten met natuurpraatje in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.