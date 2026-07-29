Open middag in natuurtuin Bram de Groote

Uithoorn – De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De tuin ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is zondag 2 augustus van 13.00 tot 16.00 uur open. De entree is via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. Reserveren is niet nodig en het bezoek is gratis.

De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin. Op voornoemde middag staan vrijwilligers klaar om allerlei moois over de tuin te vertellen. In de tuin is volop van alles te zien, zoals margrieten, pimpernel, kaardenbol en wilde cichorei. De papaver staat in bloei in de bloemenweide. Keukenkruiden in de kruidenspiraal. Blauwe knoop en gele kamille in de border langs de sloot. Het weiland van de tuin wordt met sinusbeheer (een innovatieve maaimethode) omgevormd tot een bloemrijk hooiland, waar voor insecten veel lekkers is te vinden.

Voor meer informatie: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten.

Op de foto: Tuin Bram de Groote. Foto: aangeleverd/Dutchphoto.