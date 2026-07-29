‘Speel Mee’ week in Uithoorn en De Kwakel: een week vol avontuur

Uithoorn/De Kwakel – Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus barst de ‘Speel Mee’ week in Uithoorn en De Kwakel weer los en de inschrijving is geopend. Een hele week lang beleven kinderen de leukste activiteiten bij elkaar: van bioscoop en knutselen tot een spannende speurtocht bij Nirwana, sport- en cultuurworkshops en de traditionele kinderkermis als groot slotfeest.

Elke dag zit boordevol verrassingen. Denk aan de nieuwe animatiefilm ‘Minions & Monsters’, klimmen en klauteren in het Bamboelabyrint, zelf pannenkoeken bakken, kickboksen en toneelspelen, een pittige Poldersurvival door weilanden en sloten, en op de valreep een mini kermis met o.a. blikgooien, een springkussen, suikerspin en poffertjes. Kortom: voor elk kind is er wel iets bij!

Deelname kost 8,50 euro per dag of 37,50 euro voor de hele week. Zie voor meer informatie en inschrijven: www.speelmeeuithoorn.nl. Inschrijven kan nog tot en met 7 augustus, een inschrijving is pas definitief na betaling.

De organisatie is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen met begeleiden, opbouwen of gewoon een handje toesteken tijdens een dagdeel of meerdere dagen. Aanmelden: info@speelmeeuithoorn.nl.

Op de foto: Klimmen en klauteren in het Bamboelabyrint. Foto: aangeleverd.