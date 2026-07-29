Laatste kans: Inschrijven voor 40e Pramenrace

Aalsmeer – Heb je nog geen tijd gehad om je team in te schrijven voor de Pramenrace? Dan heb je tot aanstaande zaterdag 1 augustus de tijd! Wees er op tijd bij en verzeker jezelf en je team van een startplek tijdens de veertigste Pramenrace met het thema ‘40 jaar geSPIEdenis’.

De feestelijkheden rond de jarige Pramenrace starten op vrijdag 4 september met een receptie in het Raadhuis van Aalsmeer, de vertrouwde proefvaart op zondag 6 september op de Westeinderplassen en de vast weer hilarische sportavond op maandag 7 september in de feesttent op het Praamplein. Daarna start het ‘echte werk’ met het palaver bij FC Aalsmeer op vrijdag 11 september waar onder andere de kaarten voor het ontbijt uitgedeeld worden. Aanschuiven voor een smakelijk ontbijt kost 5 euro per persoon en kaarten hiervoor zijn tegelijk bij de inschrijving voor de race te bestellen. Na het ontbijt op zaterdag 12 september vindt om 12.00 uur de start van de Pramenrace plaats bij de Pontweg.

Snel aanmelden dus voor deze fantastische jubileumeditie via de website www.pramenrace.nl