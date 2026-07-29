Uithoorn voor Elkaar ook in augustus actief

Uithoorn – Waar veel verenigingen, clubs en organisaties tijdens de zomervakantie een stap terug doen, blijft Uithoorn voor Elkaar in augustus volop activiteiten aanbieden. De welzijnsorganisatie zet daarmee in op ontmoeting, ondersteuning en betrokkenheid, juist in een periode waarin veel reguliere activiteiten tijdelijk stilvallen. Volgens Uithoorn voor Elkaar is de behoefte aan contact en ondersteuning niet seizoensgebonden. Daarom blijven diverse ontmoetingsplekken, spreekuren en activiteiten gedurende de zomer beschikbaar.

Vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat inwoners ook tijdens de vakantieperiode terecht kunnen voor een gesprek, een gezamenlijke activiteit of praktische hulp. Zo blijft het Info- en Adviespunt geopend voor vragen over onder meer mantelzorg, financiën, vrijwilligerswerk, welzijnsactiviteiten en zorg-ondersteuning. Inwoners kunnen elke dinsdag terecht in De Kuyper aan de Kuyperlaan en op woensdagmiddag in de Wijkpost aan het Zijdelwaardplein.

Ook wijkcentrum Bilderdijkhof houdt de deuren open. Naast vaste activiteiten zoals biljarten, wandelen, zingen en handwerken staan er in augustus enkele extra evenementen op het programma. Zo vindt op 11 augustus een zomerbingo plaats en wordt op 28 augustus opnieuw de populaire buurtmaaltijd Aan Tafel georganiseerd.

In Buurtkamer De Kuyper ligt de nadruk op ontmoeting en laagdrempelig contact. Bezoekers kunnen deelnemen aan gezamenlijke lunches, wandelingen en maaltijden. Voor kinderen worden begin augustus speciale zomeractiviteiten georganiseerd. Later in de maand keert ook het Ouder & Kind Café terug, bedoeld voor jonge gezinnen met kinderen tot vier jaar.

Daarnaast biedt Uithoorn voor Elkaar ondersteuning aan inwoners die zich eenzaam voelen of minder goed in hun vel zitten. Via de inloop Gewaardeerd & GeZien kunnen bezoekers vrijblijvend binnenlopen voor een kop koffie, een activiteit of een gesprek. De inloop is meerdere middagen per week geopend op verschillende locaties in Uithoorn en deelname is kosteloos.

Met het zomerprogramma onderstreept Uithoorn voor Elkaar het belang van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden in de wijk. Juist wanneer veel mensen op vakantie zijn en sociale contacten soms minder vanzelfsprekend zijn, wil de organisatie ervoor zorgen dat inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten en ondersteuning kunnen vinden wanneer dat nodig is.

Een actueel overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website van Uithoorn voor Elkaar.