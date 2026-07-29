20 nieuwe woningen op voormalige slachterij Wouters

De Ronde Venen/De Hoef – Een belangrijke stap voor de nieuwbouw aan de Westzijde 33 in De Hoef: met de ondertekening van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling komt de bouw van 20 woningen dichterbij. In een anterieure overeenkomst leggen de gemeente en de ontwikkelaar afspraken vast over de ontwikkeling van een gebied.

Wethouder Anja Vijselaar (woningbouw) ziet de ondertekening als een belangrijke stap: “De brand bij slachterij Wouters zorgde in 2024 voor veel schrik in De Hoef. Met de ondertekening van deze overeenkomst komt de start van de woningbouw een stap dichterbij. Volgend jaar kan naar verwachting worden gestart met de bouw van twintig woningen. Het is een prachtig plan geworden en een echte aanwinst voor het dorp. Nu de overeenkomst is getekend, kan de ontwikkelaar de benodigde vergunningen aanvragen. Ook kan eind dit jaar de verkoop van de woningen starten.”

De gemeente en de ontwikkelaar willen het voormalige bedrijventerrein veranderen in een woongebied aan de Amstel. Vijselaar: “Voordat we kunnen bouwen, doorlopen we een zorgvuldig proces en maken we goede afspraken. Extra woningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van De Hoef. Deze locatie verdient een passende nieuwe invulling.”

Betaalbare segment

Het plan bestaat uit 20 eengezinswoningen. Een deel van de woningen valt in het betaalbare segment. Daarnaast komen er levensloopbestendige woningen. De woningen zijn geschikt voor starters, senioren en gezinnen. De nieuwe woningen zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt in De Hoef. Starters krijgen hierdoor meer kansen om in hun eigen dorp te blijven wonen. De vrijesector-woningen bieden ruimte aan gezinnen die toe zijn aan een volgende stap. Ook is er aandacht voor groen. De centrale groenstrook sluit aan op het naastgelegen slagenlandschap. Verschillende woningen krijgen een veranda aan het groen. Bewoners parkeren aan het begin van het plangebied.

De ontwikkelaar heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en andere belanghebbenden. Ook tijdens het verdere proces blijft de ontwikkelaar in gesprek met de omgeving. Omwonenden hebben gevraagd extra aandacht te besteden aan de aansluiting van het plan op de bestaande situatie. De woningen kunnen naar verwachting eind 2029 worden opgeleverd.

Op de foto: De ondertekenaars voor de voormalige Slachterij; v.l.n.r.: Mike Klinkenberg (Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling), Frans Wouters en Rob Wouters (Slachterij Wouters), Anja Vijselaar (gemeente De Ronde Venen). Foto: aangeleverd.