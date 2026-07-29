Open Uithoorns kampioenschap Jeu de Boules

De Kwakel – Op de banen van Jeu de Boulesvereniging BUT aan de Vuurlijn in De Kwakel vindt zondag 2 augustus het jaarlijkse Open Uithoorns kampioenschap plaats. De eerste partijen beginnen om 10.30 uur.

Dit toernooi is erg populair in de verre omtrek. Niet alleen vanwege de aantrekkelijke geldprijzen, maar vooral vanwege de mooie, moeilijke en daardoor aantrekkelijke banen waarop gespeeld wordt. Veel kwalitatief goede spelers afkomstig uit het hele land proberen jaarlijks de banen zo goed mogelijk te bespelen.

Zo’n 25 tweetallen hebben ruim voor de aanvangsdatum ingeschreven, waaronder vier doubletten van de organiserende club BUT en verder deelnemers uit zowel Zeeland als Overijssel. Voor belangstellenden is er veel te genieten van de tactiek en de techniek die toegepast wordt.

Op de foto: Het jaarlijkse Open Uithoorns kampioenschap vindt 2 augustus plaats in De Kwakel. Foto: aangeleverd.