Wandelroute Botshol afgesloten door werkzaamheden

De Ronde Venen – De wandelroute Botshol, die rondom het natuur-gebied Botshol loopt, zal vanaf half augustus tot minimaal halverwege 2027 gesloten zijn. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Ruigkade, die onderdeel uitmaakt van de route.

De Ruigkade is de dijk tussen de Vinkeveense plassen en de Botshol. Deze dijk beschermt natuurgebied Botshol tegen hoog water. Uit inspectie is gebleken, dat de dijk echter niet hoog genoeg is om te voldoen aan de waterveiligheids-eisen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de dijk verbeteren. Het gaat om de eerste twee kilometer van de wandelroute vanaf de werkschuur van Natuurmonumenten richting het noordoosten. Het is helaas niet mogelijk om de wandelroute om te leiden.

Om de dijk te verbeteren gaat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht eerst de bovenste laag grond van de kleilaag weghalen. Daarna brengen ze nieuwe klei aan tot de juiste hoogte. Zo blijft de dijk de komende tien tot vijftien jaar weer sterk en veilig. Als de klei is aangebracht, legt het waterschap de bovenste grondlaag terug. Dit helpt de natuur om goed te herstellen. Na de werkzaamheden wordt de dijk weer ingezaaid.

Afhankelijk van het weer en de snelheid waarmee de vegetatie op de dijk groeit, wordt het wandelpad op zijn vroegst halverwege 2027 weer geopend. De naastgelegen wandelroute door Waverhoek (2,5 km) blijft wel open.

Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (zoekterm: onderhoud Ruigkade).

Op de foto: De wandelroute Botshol, die rondom het natuurgebied Botshol loopt, zal vanaf half augustus tot minimaal halverwege 2027 gesloten zijn. Foto: aangeleverd.