Honing slingeren bij de Historische Tuin

Aalsmeer – Zondag 2 augustus geeft imker Eric van der Meer, beheerder van het bijenvolk op de Historische Tuin, tussen 14.00 en 16.00 uur demonstraties honing slingeren. Ga dit wonderlijke fenomeen eens gadeslaan! Neem de (klein)kinderen mee op ontdekkingstocht tussen de honingraten en laat ze kennis maken met deze bedreigde diersoort. Stap in de fascinerende wereld van de bij en laat u alles vertellen over het gele goud dat ze produceren.

Natuurlijk valt er ook het een en ander te proeven. In de corridor kunnen bezoekers live aanschouwen hoe Eric de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De verse honing wordt voor uw ogen afgetapt en is verkrijgbaar in potten van 250 en 450 gram. Wel onder voorbehoud dat de bijen genoeg honing hebben geproduceerd. Toegang tot de demonstratie is gratis met een entreekaartje à 8,50 euro. Jeugd tot en met 17 jaar heeft bij de Historische Tuin gratis entree, evenals donateurs en museumkaarthouders. Ingang via de Nico Borgman ophaalbrug op het Praamplein.

Foto’s: Honing slingeren bij Historische Tuin (aangeleverd)